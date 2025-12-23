Появились подробности о погибшем на Украине американском наемнике

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в ЦРУ, выяснило РИА Новости, изучив публикации членов семьи в соцсетях.

Кроме того, семья начала сбор средств через платформу GoFundMe, чтобы помочь вдове и детям. На момент публикации там уже собрали более 22 тысяч долларов из заявленных 26.