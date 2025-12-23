МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отец американского наемника Брайана Закерла, погибшего в начале декабря на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в ЦРУ, выяснило РИА Новости, изучив публикации членов семьи в соцсетях.
Cогласно профилю в LinkedIn, отец погибшего, тоже по имени Брайан Закерл, прослужил в корпусе морской пехоты 26 лет — с 1985 по 2011 год. После выхода в отставку он в течение пяти лет, с 2013-го по 2018-й, работал в ЦРУ. Кроме того, в 2006-м он окончил Военно-морскую аспирантуру США.
Сам Брайан Закерл — младший, которому было 29 лет, тоже служил в американской армии и, по словам его дяди Майкла, занимался подготовкой военнослужащих ВСУ. Позже он отправился на Украину.
Наемник погиб в первые дни декабря. Его жена Кимберли и двое детей остаются в Киеве и, как сообщается, дожидаются возможности эвакуации тела погибшего с линии боевого соприкосновения.
Кроме того, семья начала сбор средств через платформу GoFundMe, чтобы помочь вдове и детям. На момент публикации там уже собрали более 22 тысяч долларов из заявленных 26.
Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские командиры плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
