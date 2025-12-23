Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков борта ливийской делегации

СТАМБУЛ, 23 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил в ночь на среду обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией.
Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад был на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, сообщил ранее Ерликая. По его словам, в 20.52 (совпадает с мск) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана.
"Жандармы обнаружили обломки вылетевшего из Анкары в Триполи самолета к югу от деревни Кесиккавак района Хаймана", - сообщил министр в соцсети X.
Турецкие власти сообщили ливийским, что все пассажиры разбившегося в окрестностях Анкары самолета с делегацией ливийской армии погибли, об этом ранее сообщил телеканалу Al Jazeera ливийский правительственный источник.
В районе, где обнаружены обломки, координировано продолжают работу подразделения ВС Турции, жандармерии, управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерства транспорта и инфраструктуры и министерства внутренних дел.