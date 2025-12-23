Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках
22:50 23.12.2025
В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках
В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках - РИА Новости, 23.12.2025
В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках
Перевозившие детей в сумках курьеры привлечены к ответственности в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
люберцы
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
московская область (подмосковье)
люберцы
происшествия, россия, московская область (подмосковье), люберцы, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали курьеров, перевозивших детей в сумках

В Подмосковье привлекли к ответственности курьеров, перевозивших детей в сумках

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Перевозившие детей в сумках курьеры привлечены к ответственности в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ сообщала, что полицейские проверяют видео, на котором двое доставщиков продуктов перевозили детей в курьерских сумках, закрепленных на электровелосипедах, в подмосковных Люберцах.
"В результате проведенных мероприятий сотрудниками МУ МВД России "Люберецкое" в кратчайшие сроки установлены и доставлены в территориальный отдел полиции двое мужчин, перевозивших двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. Ими оказались граждане одного из государств Средней Азии 1964 и 1994 годов рождения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения - ред.). Кроме того, на одного из них составлен протокол по статье18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания в РФ - ред.)", - написала Волк в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала