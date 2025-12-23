Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали подозреваемого в краже ноутбуков на 30 миллионов рублей
14:50 23.12.2025
В Москве задержали подозреваемого в краже ноутбуков на 30 миллионов рублей
Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 141 ноутбука на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:50:00+03:00
2025-12-23T14:50:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
москва
россия
балашиха
москва
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, россия, балашиха, москва
Происшествия, Россия, Балашиха, Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 141 ноутбука на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в полицию обратился руководитель коммерческой компании после обнаружения пропажи в ходе инвентаризации. Выяснилось, что к хищению причастен работник фирмы, занимавшийся складской логистикой.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Появились подробности дела о хищении на фортификациях в Брянской области
21 декабря, 08:27
"По версии следствия, фигурант в течение нескольких месяцев оформлял заявки на вывоз техники со склада в Балашихе и из офиса организации на Ленинградском проспекте, после чего сам на автомобиле увозил ноутбуки в заранее выбранное помещение. В дальнейшем он продавал похищенное в комиссионных магазинах. Вырученные деньги злоумышленник тратил на свои нужды", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Глава стройфирмы в Петербурге, подозреваемый в краже 800 тыс руб у участника СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Главу стройфирмы в Петербурге заподозрили в краже у участника СВО
1 декабря, 10:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
