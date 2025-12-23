В Москве задержали подозреваемого в краже ноутбуков на 30 миллионов рублей

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже 141 ноутбука на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, в полицию обратился руководитель коммерческой компании после обнаружения пропажи в ходе инвентаризации. Выяснилось, что к хищению причастен работник фирмы, занимавшийся складской логистикой.
"По версии следствия, фигурант в течение нескольких месяцев оформлял заявки на вывоз техники со склада в Балашихе и из офиса организации на Ленинградском проспекте, после чего сам на автомобиле увозил ноутбуки в заранее выбранное помещение. В дальнейшем он продавал похищенное в комиссионных магазинах. Вырученные деньги злоумышленник тратил на свои нужды", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), которые соединены в одно производство. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.