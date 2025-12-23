В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники после месяца звонков похитили у пенсионерки в Москве почти 45 миллионов рублей, полицейские задержали женщину-курьера, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Он отметил, что 67-летней женщине на протяжении месяца звонили неизвестные, представлявшиеся работниками силового ведомства. Под угрозой якобы ответственности за финансирование преступлений мошенники убедили ее передать сбережения для зачисления на "безопасный счет".

"Пенсионерка четыре раза на протяжении 10 дней встречалась с курьерами на улице Маршала Тухачевского, где передавала им свои накопления. Общий материальный ущерб составил более 44,8 млн рублей", - сказал Васенин

Васенин добавил, что сотрудники полиции в подмосковном Подольске задержали 26-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, за денежное вознаграждение забрала у потерпевшей часть денег и передала соучастникам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей может грозить до 10 лет колонии.