Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/mvd-2064091016.html
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей
Мошенники после месяца звонков похитили у пенсионерки в Москве почти 45 миллионов рублей, полицейские задержали женщину-курьера, сообщил начальник управления... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:19:00+03:00
2025-12-23T14:19:00+03:00
происшествия
россия
москва
подольск
владимир васенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251215/moshenniki-2062035576.html
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063606515.html
россия
москва
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, подольск, владимир васенин
Происшествия, Россия, Москва, Подольск, Владимир Васенин
В Москве мошенники похитили у пенсионерки почти 45 миллионов рублей

МВД: мошенники похитили у 67-летней пенсионерки почти 45 млн рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники после месяца звонков похитили у пенсионерки в Москве почти 45 миллионов рублей, полицейские задержали женщину-курьера, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Он отметил, что 67-летней женщине на протяжении месяца звонили неизвестные, представлявшиеся работниками силового ведомства. Под угрозой якобы ответственности за финансирование преступлений мошенники убедили ее передать сбережения для зачисления на "безопасный счет".
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров
15 декабря, 07:24
"Пенсионерка четыре раза на протяжении 10 дней встречалась с курьерами на улице Маршала Тухачевского, где передавала им свои накопления. Общий материальный ущерб составил более 44,8 млн рублей", - сказал Васенин.
Васенин добавил, что сотрудники полиции в подмосковном Подольске задержали 26-летнюю местную жительницу, которая, по версии следствия, за денежное вознаграждение забрала у потерпевшей часть денег и передала соучастникам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей может грозить до 10 лет колонии.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемой, а также организатор и соучастники преступления", - заключил Васенин.
Упаковка подарков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
21 декабря, 09:03
 
ПроисшествияРоссияМоскваПодольскВладимир Васенин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала