11:38 23.12.2025 (обновлено: 15:38 23.12.2025)
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео
Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада, сообщает Life. РИА Новости, 23.12.2025
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео

Life: мурена напала на россиянина на пляже в Египте

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада, сообщает Life.
По данным Life, мужчина отдыхал на пляже отеля Beach Albatros в Хургаде, когда около берега его укусила огромная рыба. Очевидцы оперативно вызвали скорую, и пострадавшего госпитализировали.
В материале отмечается, что укусы мурены крайне болезненные и могут вызвать сильное воспаление.
Однако эти рыбы редко проявляют агрессию и нападают на людей, если их не провоцировать, уточняет издание.
