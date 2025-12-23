https://ria.ru/20251223/murena-2064038760.html
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео - РИА Новости, 23.12.2025
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео
Крупная мурена напала на российского туриста в египетской провинции Хургада, сообщает Life. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:38:00+03:00
2025-12-23T11:38:00+03:00
2025-12-23T15:38:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Кадры нападения мурены на россиянина в Египте
Кадры нападения мурены на россиянина в Египте
Нападение огромной мурены на россиянина попало на видео
Life: мурена напала на россиянина на пляже в Египте