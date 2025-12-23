РЭЦ привезет в Китай российские мультфильмы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр в следующем году впервые примет участие в Международном фестивале мультфильмов и анимации в китайском Ханчжоу, говорится в сообщении центра.

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) впервые примет участие в Международном фестивале мультфильмов и анимации (International Cartoon and Animation Film Festival, CICAF). Мероприятие состоится в конце мая-начале июня 2026 года в китайском Ханчжоу", - сказано в сообщении.

"В 2026 году мы планируем участие в новых выставках, помимо традиционных Кантонской ярмарки, CIIE и FHC. Так в апреле мы впервые представим экспозицию под национальным брендом "Сделано в России" на крупнейшей выставке свободной (беспошлинной) торговли потребительских товаров CICPE 2026. А в мае следующего года мы впервые примем участие в Международном фестивале мультфильмов и анимации (CICAF) в китайском Ханчжоу", - рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина.

В целях развития экспорта креативных индустрий РЭЦ формирует делегацию российских анимационных студий и компаний, специализирующихся на компьютерной графике и услугах для анимации для участия в деловой конференции iABC, проходящей в рамках фестиваля CICAF.

Программа деловой конференции включает организацию В2В-переговоров с потенциальными партнерами, инвесторами и дистрибьюторами, а также участие российских компаний в питчинге проектов, где студии смогут представить свои идеи международному сообществу.

Также представители индустрии смогут посетить B2C-часть фестиваля CICAF, на площадке которого пройдут конкурсы дубляжа и косплея, а также образовательные мастер-классы.

Участникам РЭЦ оплатит 100% затрат по аренде площади для организации В2В встреч, предоставит необходимое сопровождение переговоров с потенциальными иностранными партнерами, а также окажет услуги по информационному освещению мероприятия.