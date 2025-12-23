Количество субъектов МСП в Нижегородской области выросло до 134 тысячи

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По итогам 2025 года в Нижегородской области выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 134 тысячи, что на 4 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Саносян.

"По итогам этого года количество субъектов МСП составило 134 тысячи. Это на 4 тысячи субъектов больше, чем в предыдущем, в 2024 году", — приводит пресс-служба правительства региона слова Саносяна.

Он добавил, что финансирование федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" (входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") составило 26,6 миллиона рублей, а кассовое исполнение достигло 100%. Все показатели проекта были выполнены в полном объеме, а некоторые — с превышением плановых значений.

Одним из направлений проекта является развитие особых экономических зон (ОЭЗ).

"В 2025 году площадка ОЭЗ "Кулибин" была расширена почти на 118 гектаров за счет присоединения борской территории", — напомнил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

По его словам, на новой территории планируют создать речной мультимодальный порт. Для реализации проектов там уже заключены соглашения о намерениях на 20 миллиардов рублей с 10 потенциальными резидентами.