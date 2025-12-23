Рейтинг@Mail.ru
18:34 23.12.2025
В Москве рабочий погиб при падении стрелы крана
Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего на Большой Юшуньской улице в Москве, мужчина погиб, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 23.12.2025
происшествия, москва, евгений кречетов
Происшествия, Москва, Евгений Кречетов
На юго-западе Москвы рабочий погиб при падении стрелы базового крана

Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего в Москве
Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего в Москве
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего на Большой Юшуньской улице в Москве, мужчина погиб, сообщает столичная прокуратура.
"На рабочего субподрядной организации на строительном объекте на Большой Юшуньской улице упала конструкция стрелы базового крана. Мужчина 1985 года рождения погиб", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Работу правоохранительных органов на месте координирует Зюзинский межрайонный прокурор Евгения Кречетова. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.
ПроисшествияМоскваЕвгений Кречетов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
