В Москве рабочий погиб при падении стрелы крана
Конструкция стрелы базового крана упала на рабочего на Большой Юшуньской улице в Москве, мужчина погиб, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 23.12.2025
