В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Учитель, который ударил ребенка с инвалидностью в школе в Москве, будет уволен после проведения внутреннего расследования, сообщила РИА Новости директор школы №1747 Марина Сотникова.

Ранее СМИ сообщали, что учитель в школе №1747 якобы ударила ребенка с инвалидностью по лицу, угрожая при этом выбить ему зубы.