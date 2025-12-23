https://ria.ru/20251223/moskva-2064158163.html
В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью
В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Учитель, который ударил ребенка с инвалидностью в школе в Москве, будет уволен после проведения внутреннего расследования, сообщила РИА Новости директор школы №1747 Марина Сотникова.
Ранее СМИ сообщали, что учитель в школе №1747 якобы ударила ребенка с инвалидностью по лицу, угрожая при этом выбить ему зубы.
"Инцидент произошел 19 декабря. Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах. Мы провели встречу с семьёй, принесли извинения и начали внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен", - сообщила Сотникова.