В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью
В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью
Учитель, который ударил ребенка с инвалидностью в школе в Москве, будет уволен после проведения внутреннего расследования, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 23.12.2025
2025
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве уволят учителя, ударившего ребенка с инвалидностью

РИА Новости: в Москве уволят учителя за избиение ребенка с инвалидностью

© РИА Новости / Павел ЛисицынШкольный коридор
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Школьный коридор. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Учитель, который ударил ребенка с инвалидностью в школе в Москве, будет уволен после проведения внутреннего расследования, сообщила РИА Новости директор школы №1747 Марина Сотникова.
Ранее СМИ сообщали, что учитель в школе №1747 якобы ударила ребенка с инвалидностью по лицу, угрожая при этом выбить ему зубы.
"Инцидент произошел 19 декабря. Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах. Мы провели встречу с семьёй, принесли извинения и начали внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен", - сообщила Сотникова.
