В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и
москва
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичном регионе температура воздуха резко снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.