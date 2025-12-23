Рейтинг@Mail.ru
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:21 23.12.2025
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 23.12.2025
В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

В Москве скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой

Батарея
Батарея . Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столичном регионе температура воздуха резко снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков.
Счетчики воды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Более 5 километров сетей водоснабжения реконструировали в Москве
Вчера, 13:11
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.
Ребенок греет руки у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве скорректировали работу системы отопления
12 ноября, 10:03
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМОЭК
 
 
