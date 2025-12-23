В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в Москве в соответствии с погодой, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столичном регионе температура воздуха резко снизилась, в связи с этим заранее скорректировали работу системы отопления. Была повышена температура магистрального теплоносителя в тепловых сетях", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.