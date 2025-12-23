Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц столицы за два года в рамках новой программы комплексного благоустройства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках реализации новой программы комплексного благоустройства обновили за два года более 1,3 тысячи объектов во всех административных округах. В этом году работы прошли на почти 700 улицах. Основная задача - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в ходе работ заменили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные остановочные павильоны и модернизировали систему освещения - оборудовали новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.

"В этом году обустроили единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра, в него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В прошлом году в рамках программы обновили свыше 20 километров набережных реки Яузы, такие крупные улицы как Академика Королева на северо-востоке столицы, Генерала Тюленева в ЮЗАО", - напомнил Бирюков.

Он подчеркнул, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На обновленных улицах разбивают газоны и цветники, высаживают крупномерные деревья.