Рейтинг@Mail.ru
Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:10 23.12.2025 (обновлено: 13:34 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/moskva-2064066848.html
Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков
Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков - РИА Новости, 23.12.2025
Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц столицы за два года в рамках новой программы комплексного благоустройства, сообщил... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T13:10:00+03:00
2025-12-23T13:34:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064070586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1eca5f00eaea615c06d6f94d0fb14ae8.jpg
https://ria.ru/20251223/moskva-2064066533.html
https://realty.ria.ru/20251223/oformlenie-2063762022.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064070586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_da2f83626cb2e88a5db49f67b8e63494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Более 1,3 тысячи улиц обновили за два года в Москве, сообщил Бирюков

Бирюков: более 1,3 тысячи улиц Москвы обновили за два года

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы Набережная Яузы
Набережная Яузы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Набережная Яузы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили более 1,3 тысячи улиц столицы за два года в рамках новой программы комплексного благоустройства, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации новой программы комплексного благоустройства обновили за два года более 1,3 тысячи объектов во всех административных округах. В этом году работы прошли на почти 700 улицах. Основная задача - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам", - рассказал Бирюков.
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
Вчера, 13:08
Заммэра отметил, что в ходе работ заменили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современные остановочные павильоны и модернизировали систему освещения - оборудовали новые фонари с энергоэффективными светильниками и опоры контрастного освещения на нерегулируемых пешеходных переходах.
"В этом году обустроили единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки на юге столицы общей протяженностью 11,4 километра, в него вошли Нагатинская, Новоданиловская, Даниловская, Павелецкая, Дербеневская и Шлюзовая набережные. В прошлом году в рамках программы обновили свыше 20 километров набережных реки Яузы, такие крупные улицы как Академика Королева на северо-востоке столицы, Генерала Тюленева в ЮЗАО", - напомнил Бирюков.
Он подчеркнул, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На обновленных улицах разбивают газоны и цветники, высаживают крупномерные деревья.
Зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды: они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Снег, огни и иллюминация: как менялось новогоднее оформление Москвы
Вчера, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала