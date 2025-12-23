Рейтинг@Mail.ru
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:08 23.12.2025
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
автомобильные дороги
москва
Новости
москва, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Автомобильные дороги
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы

Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве

Дорожные работы. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили дорожно-ремонтные работы на улице Симоновский Вал. На участке протяженностью 1,5 километра привели в порядок более 48 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводили в рамках текущего ремонта в несколько этапов. Сначала специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" выполнили фрезерование существующего покрытия, удалив изношенные и поврежденные слои, затем привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также заменили бортовой камень.
"После этого отремонтировали покрытие на тротуарах и уложили новое на проезжей части. На финальном этапе нанесли около 3 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ранее замену асфальтобетонного покрытия на улице Симоновский Вал проводили в 2020 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока прежнего полотна и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения", - добавляется в сообщении.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваАвтомобильные дороги
 
 
Версия 2023.1 Beta
