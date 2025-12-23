В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили дорожно-ремонтные работы на улице Симоновский Вал. На участке протяженностью 1,5 километра привели в порядок более 48 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы проводили в рамках текущего ремонта в несколько этапов. Сначала специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" выполнили фрезерование существующего покрытия, удалив изношенные и поврежденные слои, затем привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также заменили бортовой камень.