В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве на улице Симоновский Вал провели дорожно-ремонтные работы
Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
автомобильные дороги
москва
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Дорожно-ремонтные работы провели на улице Симоновский Вал в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы выполнили дорожно-ремонтные работы на улице Симоновский Вал. На участке протяженностью 1,5 километра привели в порядок более 48 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы проводили в рамках текущего ремонта в несколько этапов. Сначала специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" выполнили фрезерование существующего покрытия, удалив изношенные и поврежденные слои, затем привели в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки, а также заменили бортовой камень.
"После этого отремонтировали покрытие на тротуарах и уложили новое на проезжей части. На финальном этапе нанесли около 3 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Ранее замену асфальтобетонного покрытия на улице Симоновский Вал проводили в 2020 году. Ремонт был необходим из-за истечения гарантийного срока прежнего полотна и образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время с частичным ограничением движения", - добавляется в сообщении.