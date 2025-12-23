Рейтинг@Mail.ru
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/moskva-2064044080.html
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу
Сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину, пытавшуюся проникнуть в школу на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Max. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:02:00+03:00
2025-12-23T12:02:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg
https://ria.ru/20251218/rosgvardija-2062940541.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_565eb00f91b6162d3fe95bd06087c5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу

В Москве задержали пьяную женщину за попытку проникнуть в школу в Москве

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину, пытавшуюся проникнуть в школу на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Max.
"Инцидент произошел в школе на Алтайской улице. Охранник сообщил, что женщина пыталась войти в здание, находясь в нетрезвом состоянии. После того как ей пресекли доступ, она начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе беседы с правоохранителями задержанная заявила, что якобы спасла некую девушку от хулиганов, сопроводив ее до поста охраны. Однако данная версия не нашла подтверждения.
"Нарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего дебош в школе
18 декабря, 15:24
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала