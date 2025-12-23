https://ria.ru/20251223/moskva-2064044080.html
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу
Сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину, пытавшуюся проникнуть в школу на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства в Max. РИА Новости, 23.12.2025
В Москве пьяная женщина пыталась проникнуть в школу
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Сотрудники Росгвардии задержали пьяную женщину, пытавшуюся проникнуть в школу на востоке Москвы, сообщили
в пресс-службе столичного главка ведомства в Max.
"Инцидент произошел в школе на Алтайской улице. Охранник сообщил, что женщина пыталась войти в здание, находясь в нетрезвом состоянии. После того как ей пресекли доступ, она начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе беседы с правоохранителями задержанная заявила, что якобы спасла некую девушку от хулиганов, сопроводив ее до поста охраны. Однако данная версия не нашла подтверждения.
"Нарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в ведомстве.