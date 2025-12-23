https://ria.ru/20251223/moskva-2064019533.html
СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников
СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников - РИА Новости, 23.12.2025
СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников
Завершено расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров в Москве и других регионах более 110 миллионов рублей, РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T10:25:00+03:00
2025-12-23T10:25:00+03:00
2025-12-23T10:25:00+03:00
происшествия
россия
москва
новосибирск
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251223/moshenniki-2064005665.html
https://ria.ru/20251223/moshenniki-2063981885.html
россия
москва
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, новосибирск, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), новый год
Происшествия, Россия, Москва, Новосибирск, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Новый год
СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников
СК завершил расследование дела похитивших у россиян 110 млн руб мошенников
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров в Москве и других регионах более 110 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ
)", - сказала она.
Московские следователи установили, что в сентябре 2024 года трое фигурантов в Новосибирске
и Новосибирской области
создали организованную преступную группу для хищения денег и иных ценностей у пенсионеров в столице и других регионах РФ. В группе действовала строгая конспирация: руководителей знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц, остальные держали связь с ними с помощью мессенджеров.
Фигуранты в ходе телефонных разговоров представлялись сотрудниками мобильных операторов связи, Центробанка, Госуслуг, Росфинмониторинга
или правоохранительных органов. Далее они вводили пенсионеров в заблуждение и под предлогом оказания помощи в сохранности их денег убеждали передать сбережения курьеру для зачисления на "безопасный счёт".
"В результате гражданам причинен значительный материальный ущерб, общая сумма которого превысила 110 миллионов рублей", - добавила Петренко
.
Она отметила, что в ходе расследования были допрошены более 20 потерпевших, в целях возмещения ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль одного из них.
"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждения обвинительного заключения и последующей передачи суд", - добавила представитель СК
РФ.
Петренко также сообщила, что дела иных соучастников, в том числе двоих несовершеннолетних, направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело организаторов их подельников выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.