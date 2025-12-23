СК завершил расследование дела банды телефонных мошенников

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении банды телефонных мошенников, похитивших у пенсионеров в Москве и других регионах более 110 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ )", - сказала она.

Московские следователи установили, что в сентябре 2024 года трое фигурантов в Новосибирске Новосибирской области создали организованную преступную группу для хищения денег и иных ценностей у пенсионеров в столице и других регионах РФ. В группе действовала строгая конспирация: руководителей знал ограниченный круг соучастников из числа приближенных и доверенных лиц, остальные держали связь с ними с помощью мессенджеров.

Фигуранты в ходе телефонных разговоров представлялись сотрудниками мобильных операторов связи, Центробанка, Госуслуг, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Далее они вводили пенсионеров в заблуждение и под предлогом оказания помощи в сохранности их денег убеждали передать сбережения курьеру для зачисления на "безопасный счёт".

"В результате гражданам причинен значительный материальный ущерб, общая сумма которого превысила 110 миллионов рублей", - добавила Петренко

Она отметила, что в ходе расследования были допрошены более 20 потерпевших, в целях возмещения ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль одного из них.

"Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждения обвинительного заключения и последующей передачи суд", - добавила представитель СК РФ.