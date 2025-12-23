В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу

«

"В вагоне электропоезда на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии между сидящими рядом 48-летним фигурантом и 19-летним молодым человеком произошел конфликт. Мужчина нанес рукой несколько ударов своему оппоненту в область лица. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, у него диагностирована травма носа", - говорится в сообщении ведомства на платформе MAX.