В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу
08:22 23.12.2025
В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу
В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу
В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу
Полиция задержала мужчину, несколько раз ударившего молодого человека по лицу в вагоне метро в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.12.2025
происшествия
россия
москва
россия
москва
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В московском метро мужчина ударил молодого человека по лицу

В Москве задержали мужчину, ударившего молодого человека по лицу в вагоне метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, несколько раз ударившего молодого человека по лицу в вагоне метро в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В вагоне электропоезда на станции "Рижская" Калужско-Рижской линии между сидящими рядом 48-летним фигурантом и 19-летним молодым человеком произошел конфликт. Мужчина нанес рукой несколько ударов своему оппоненту в область лица. Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью, у него диагностирована травма носа", - говорится в сообщении ведомства на платформе MAX.
По информации МВД, при помощи камер видеонаблюдения сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого.
Как уточнили в полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Рыбинске фитнес-тренер ударил ногой девушку в магазине
