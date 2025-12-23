Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новостройка по реновации
12:20 23.12.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новостройка по реновации
Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новостройка по реновации - РИА Новости, 23.12.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новостройка по реновации
В северо-восточной части Москвы в районе Лианозово планируется построить жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 23.12.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы появится новостройка по реновации

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. В северо-восточной части Москвы в районе Лианозово планируется построить жилой комплекс в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строительство объекта будет вестись на участке площадью 0,5 гектара, расположенном на Псковской улице.
"Предельная площадь новостройки составит около 17 тысяч квадратных метров. Дом возведут в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр правительства Москвы уточнил, что новостройка будет находиться рядом со станциями метро и МЦД "Лианозово". Кроме того, там еще расположен Лианозовский лесопарк.
Территорию вокруг нового ЖК благоустроят, например, там появятся детские площадки и зоны для занятий спортом.
В департаменте градостроительной политики добавили, что программа реновации реализуется в Москве с 2017 года. По этой программе планируется расселить около 1 миллиона человек из более чем 5 тысяч старых домов. В частности, в 2026-2028 году в новые дома переедут около 215 тысяч горожан, говорил ранее мэр столицы Сергей Собянин.
