Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:33 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/moshenniki-2063981885.html
Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой
Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой - РИА Новости, 23.12.2025
Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой
Мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана с предложением якобы бесплатной косметики, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T02:33:00+03:00
2025-12-23T02:33:00+03:00
новый год
происшествия
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061187935_223:110:2859:1593_1920x0_80_0_0_9d1b94de6b2bbd6358350009c6cc3d84.jpg
https://ria.ru/20251222/mery-2063865276.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061187935_272:0:2798:1895_1920x0_80_0_0_f9de3c43f92ee2353cff642453483278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, происшествия, мошенники, мошенничество
Новый год, Происшествия, мошенники, Мошенничество
Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой

РИА Новости: мошенники начали предлагать якобы бесплатную косметику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана с предложением якобы бесплатной косметики, выяснило РИА Новости.
Мошенники подходят к гражданам на центральных улицах и представляются сотрудниками парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Они предлагают сначала ознакомиться с образцами селективного парфюма, а потом оставить отзыв в приложении и получить парфюм в подарок.
Если согласиться на предложение мошенника, он передает "подарок" в фирменном пакете, а затем просит в качестве вознаграждения перевести на его счет или оплатить наличными символическую сумму. Если отказаться от перевода, мошенник предлагает снизить сумму, а затем говорит, что при отказе от оплаты подарок придется вернуть.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Григоренко рассказал о содержании нового пакета мер по борьбе с мошенниками
Вчера, 15:27
 
Новый годПроисшествиямошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала