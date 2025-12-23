Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой

Мошенники подходят к гражданам на центральных улицах и представляются сотрудниками парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Они предлагают сначала ознакомиться с образцами селективного парфюма, а потом оставить отзыв в приложении и получить парфюм в подарок.

Если согласиться на предложение мошенника, он передает "подарок" в фирменном пакете, а затем просит в качестве вознаграждения перевести на его счет или оплатить наличными символическую сумму. Если отказаться от перевода, мошенник предлагает снизить сумму, а затем говорит, что при отказе от оплаты подарок придется вернуть.