Мошенники начали использовать схему обмана с якобы бесплатной косметикой
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мошенники в РФ начали использовать новую схему обмана с предложением якобы бесплатной косметики, выяснило РИА Новости.
Мошенники подходят к гражданам на центральных улицах и представляются сотрудниками парфюмерного гипермаркета "Золотое яблоко". Они предлагают сначала ознакомиться с образцами селективного парфюма, а потом оставить отзыв в приложении и получить парфюм в подарок.
Если согласиться на предложение мошенника, он передает "подарок" в фирменном пакете, а затем просит в качестве вознаграждения перевести на его счет или оплатить наличными символическую сумму. Если отказаться от перевода, мошенник предлагает снизить сумму, а затем говорит, что при отказе от оплаты подарок придется вернуть.