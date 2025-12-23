Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Сюткина*

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО "историка русской кухни" Павла Сюткина*, обвиняемого в распространении фейков про армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Черемушкинского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в пресс-службе.
Черемушкинский суд столицы в начале декабря продлил Сюткину* срок ареста до 2026 года.
Сюткин* обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической или иной ненависти) из-за размещения публикаций в своем Telegram-канале.
В правоохранительных органах РИА Новости ранее сообщили, что основанием для возбуждения уголовного дела стали его посты о событиях в Буче Киевской области.
Сюткин* известен как "историк русской кухни", на эту тему он выпустил несколько книг, вел канал в Telegram, выступал с профильными комментариями в прессе. В середине октября его внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов