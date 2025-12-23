Рейтинг@Mail.ru
В Мосгордуме предложили расширить список лиц, отнесенных к ветеранам СВО - РИА Новости, 23.12.2025
17:17 23.12.2025
В Мосгордуме предложили расширить список лиц, отнесенных к ветеранам СВО
Руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике... РИА Новости, 23.12.2025
общество, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, московская городская дума, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Украина, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Московская городская дума, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Максим Руднев предложил расширить список лиц, отнесенных к ветеранам и инвалидам боевых действий.
"Кроме того, предлагается включить в перечень лиц, отнесенных к категориям ветеранов боевых действий и инвалидов боевых действий: военнослужащих спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, принимавших участие в ходе СВО в проведении работ по поиску, обезвреживанию и (или) уничтожению взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года; лиц, заключавших в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с министерством обороны РФ и выполнявших задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции", - сказал Руднев на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике во вторник.
Он отметил, что речь идет о гарантированном праве на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), а в случае получения указанными лицами статуса инвалида боевых действий - о ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи, скидке 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Госдума за год приняла 30 законов, направленных на обеспечение СВО
Вчера, 12:34
 
