В Мосгордуме предложили расширить список лиц, отнесенных к ветеранам СВО

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей, член комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Максим Руднев предложил расширить список лиц, отнесенных к ветеранам и инвалидам боевых действий.

Он отметил, что речь идет о гарантированном праве на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси), а в случае получения указанными лицами статуса инвалида боевых действий - о ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи, скидке 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики).