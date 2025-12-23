Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом - РИА Новости, 23.12.2025
21:00 23.12.2025
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом - РИА Новости, 23.12.2025
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом
Судейская коллегия, которая рассматривает дело бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка, координирует процесс со стороной обвинения, что указывает РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:00:00+03:00
2025-12-23T21:00:00+03:00
в мире
молдавия
греция
владимир плахотнюк
молдавия
греция
в мире, молдавия, греция, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Греция, Владимир Плахотнюк
Адвокат Плахотнюка заявил о политическом контроле над делом

Рогак: власти Молдавии установили политический контроль над делом Плахотнюка

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Судейская коллегия, которая рассматривает дело бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка, координирует процесс со стороной обвинения, что указывает на наличие политического контроля над процессом со стороны властей республики, заявил адвокат Лучиан Рогак.
Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок его содержания под стражей был продлен до 23 января.
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
17 декабря, 20:17
"Обвинение на слушаниях подвергает свидетелей унизительным вопросам и ситуациям, общается так, как будто они не имеют отношения к судебному процессу, поддерживает идею о том, что свидетели не заслуживают доверия и их показания не должны приниматься во внимание. Все эти тактики и детали ясно указывают на существование координации между судом и обвинением, что, в свою очередь, подтверждает наличие политического контроля над делом со стороны государственного руководства", - написал Рогак на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что защита просила допросить 164 свидетеля, однако судьи отказались удовлетворить этот запрос, сократив количество свидетелей до 27.
"Мы обращаем внимание на этот аспект, который вызывает большие подозрения: суд назвал лиц, которых необходимо допросить, из списка защиты, выбрав их из гораздо большего числа людей, чего никогда не случалось в национальной судебной практике. Целенаправленный отбор свидетелей свидетельствует о наличии координации между судом и обвинением, поскольку прокурор по делу воспользовался отбором свидетелей судом, чтобы подорвать их доверие к показаниям", - подчеркивает адвокат.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка
3 декабря, 16:16
 
В миреМолдавияГрецияВладимир Плахотнюк
 
 
