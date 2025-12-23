https://ria.ru/20251223/moldaviya-2064177053.html
Бывший вице-премьер Молдавии оценил влияние реформ на экономику страны
Реформы, которые проводят власти Молдавии, не оказывают положительного влияния на экономику, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский. РИА Новости, 23.12.2025
в мире, молдавия
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Реформы, которые проводят власти Молдавии, не оказывают положительного влияния на экономику, заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский.
"Анализируя динамику поведения экономики за период безраздельного правления партии "Действие и солидарность", мы видим, что наш реальный ВВП сейчас меньше, чем был в 2021. Так что пока никакого влияния какие-то реформы на экономику не оказывают", - написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook
*.
По его словам, создается ощущение, что экономика Молдавии
зависит от погоды: есть дождь - ВВП растет, нет дождя - ВВП падает, а власти могут использовать засуху как оправдание в кризисной ситуации.
"Разубедите меня. Покажите конкретно, какая именно реформа была проведена, как и какое влияние эта реформа оказала на экономику: рост ВВП, рост экспорта, увеличение числа занятых в экономике, приток отечественных и иностранных инвестиций в производство, рост жизненного уровня граждан и т.д. и т.п. Да, было бы ещё интересно узнать, сколько потратили (списали) денег на реформу и сравнить с эффективностью результатов", - добавил бывший вице-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
