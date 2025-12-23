В Молдавии суд оставил в силе приговор экс-депутату Нестеровскому

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор бывшему депутату молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому, которого заочно осудили на 12 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
"Апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор бывшему депутату Александру Нестеровскому. Решением от 23 декабря Апелляционная палата отклонила как необоснованную апелляцию адвоката подсудимого на приговор Кишиневского суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Решение является окончательным и подлежащим исполнению с момента его вынесения, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение 2 месяцев с даты его вынесения.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности.
В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.