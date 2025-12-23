Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии суд оставил в силе приговор экс-депутату Нестеровскому
19:02 23.12.2025
В Молдавии суд оставил в силе приговор экс-депутату Нестеровскому
Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор бывшему депутату молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому
2025-12-23T19:02:00+03:00
2025-12-23T19:02:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
александр нестеровский
кишинев
молдавия
в мире, кишинев, молдавия, александр нестеровский
В мире, Кишинев, Молдавия, Александр Нестеровский
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговор бывшему депутату молдавского парламента от оппозиционной партии "Возрождение" Александру Нестеровскому, которого заочно осудили на 12 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры Молдавии.
Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. При этом прокурор просил для депутата наказание в виде 10 лет и 9 месяцев лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции, а также принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
МИД ПМР опроверг информацию о нахождении Нестеровского в Приднестровье
31 марта, 20:59
"Апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор бывшему депутату Александру Нестеровскому. Решением от 23 декабря Апелляционная палата отклонила как необоснованную апелляцию адвоката подсудимого на приговор Кишиневского суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Решение является окончательным и подлежащим исполнению с момента его вынесения, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение 2 месяцев с даты его вынесения.
Нестеровский является одним из лидеров партии "Возрождение", которая выступает в том числе за сотрудничество и развитие диалога с Россией. В сентябре 2023 года парламент по запросу прокуратуры лишил Нестеровского депутатской неприкосновенности.
В партии "Возрождение" тогда заявили, что таким образом власти пытаются "выбить" ее представителя из предвыборной гонки на местных выборах, которые были запланированы на 5 ноября 2023 года. Политформирование выдвинуло Нестеровского кандидатом в мэры второго по величине в Молдавии города Бельцы, он не смог принять участие в выборах из-за уголовного дела. В партии "Возрождение" заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране.
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Опрос показал отношение жителей Молдавии к правительству
Вчера, 15:26
 
