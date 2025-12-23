В Молдавии суд оставил в силе приговор экс-депутату Нестеровскому

"Апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор бывшему депутату Александру Нестеровскому. Решением от 23 декабря Апелляционная палата отклонила как необоснованную апелляцию адвоката подсудимого на приговор Кишиневского суда", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Решение является окончательным и подлежащим исполнению с момента его вынесения, но может быть обжаловано в Высшей судебной палате в течение 2 месяцев с даты его вынесения.