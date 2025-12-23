Эксперт рассказал о займах в госбюджете Молдавии

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Экономическая политика властей Молдавии ведет к тому, что через три года половина госбюджета республики будет формироваться за счет займов, заявил журналистам эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.

"Если раньше государственные расходы покрывались доходами на 97% и заимствования составляли лишь 3%, то теперь 20% расходов больше не обеспечены доходами… При нынешних темпах уже через три года до 50% бюджета будет формироваться за счёт заимствований", - сказал Ионицэ.

По его словам, подобный подход можно было как-то оправдать во времена пандемии, но сейчас можно говорить только о проблемах с экономической политикой и системном кризисе. "Мы движемся к финансовому коллапсу. То, что треть всех заимствований уходит на выплату процентов, — это серьезно, очень серьезно", - подчеркнул эксперт.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.