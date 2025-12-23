Эксперт рассказал о займах в госбюджете Молдавии

КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Экономическая политика властей Молдавии ведет к тому, что через три года половина госбюджета республики будет формироваться за счет займов, заявил журналистам эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Парламент Молдавии 12 декабря одобрил в первом чтении проект госбюджета на 2026 год с дефицитом в 1,23 миллиарда долларов.
"Если раньше государственные расходы покрывались доходами на 97% и заимствования составляли лишь 3%, то теперь 20% расходов больше не обеспечены доходами… При нынешних темпах уже через три года до 50% бюджета будет формироваться за счёт заимствований", - сказал Ионицэ.
По его словам, подобный подход можно было как-то оправдать во времена пандемии, но сейчас можно говорить только о проблемах с экономической политикой и системном кризисе. "Мы движемся к финансовому коллапсу. То, что треть всех заимствований уходит на выплату процентов, — это серьезно, очень серьезно", - подчеркнул эксперт.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
