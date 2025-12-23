Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа

Он отметил, что нарушения могут быть связаны с закупкой крупных объёмов газа по ценам, которые существенно отличались от рыночных, применением срочных процедур и отступлений от общих правил без достаточного публичного обоснования, фактическим использованием закупленных объёмов и соблюдением договорных обязательств во внутренних и трансграничных операциях.