Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа - РИА Новости, 23.12.2025
16:02 23.12.2025
Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа
Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа
Молдавская оппозиция попросила Генпрокуратуру проверить закупки газа

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 дек - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Альтернатива" просит генпрокуратуру Молдавии проверить на предмет нарушений процедуры закупки газа и мазута в период 2021–2024 годов, заявил депутат парламента, бывший генпрокурор Александр Стояногло.
"Парламентская фракция "Aльтернатива" обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить в порядке статьи 274 Уголовно-процессуального кодекса возможные нарушения при закупке природного газа и мазута в период 2021–2024 годов. Основанием стали многочисленные и противоречивые сведения, регулярно появлявшиеся в публичном и медиапространстве", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он отметил, что нарушения могут быть связаны с закупкой крупных объёмов газа по ценам, которые существенно отличались от рыночных, применением срочных процедур и отступлений от общих правил без достаточного публичного обоснования, фактическим использованием закупленных объёмов и соблюдением договорных обязательств во внутренних и трансграничных операциях.
"Прокуратуре предстоит установить, имеются ли законные основания для возбуждения уголовного дела по данным фактам. Фракция "Aльтернатива" сообщит о результатах рассмотрения обращения", - отметил Стояногло.
Молдавия в начале 2022 на два года ввела режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре 2022 года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится на территории непризнанного Приднестровья, и вплоть до конца 2024 года Кишинев отдавал Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользовался резервами, полученными за счет покупки у других источников. Экстренные закупки осуществляла компания Energocom. Информация о том, по какой цене приобретался газ, является засекреченной по сей день. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
