Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:51 23.12.2025 (обновлено: 00:52 23.12.2025)
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
Наблюдается значительный рост числа обстрелов со стороны ВСУ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов, заявил посол
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ

Мирошник заявил об ударах ВСУ по объекстам, связанным с доставкой нефтепродуктов

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наблюдается значительный рост числа обстрелов со стороны ВСУ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"Мы наблюдаем сейчас значительный рост количества обстрелов. Мы видим целенаправленные удары по энергетическим объектам и в данном случае по объектам, связанным с флотом и доставкой нефтепродуктов", - заявил газете "Известия" Мирошник.
Ранее в декабре он отмечал, что ВСУ усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
