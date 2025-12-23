Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Наблюдается значительный рост числа обстрелов со стороны ВСУ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.