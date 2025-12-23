https://ria.ru/20251223/miroshnik-2063974135.html
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
Наблюдается значительный рост числа обстрелов со стороны ВСУ, в том числе целенаправленные удары по объектам, связанным с доставкой нефтепродуктов, заявил посол РИА Новости, 23.12.2025
Мирошник рассказал о росте числа обстрелов со стороны ВСУ
