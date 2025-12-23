Рейтинг@Mail.ru
Минск не собирается воевать, заявил глава Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 23.12.2025 (обновлено: 17:53 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/minsk-2064147378.html
Минск не собирается воевать, заявил глава Минобороны Белоруссии
Минск не собирается воевать, заявил глава Минобороны Белоруссии - РИА Новости, 23.12.2025
Минск не собирается воевать, заявил глава Минобороны Белоруссии
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск не собирается воевать, не является угрозой. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:37:00+03:00
2025-12-23T17:53:00+03:00
минск
белоруссия
в мире
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031745548_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_86fb352f6f4a62db2f6956c99ea35a31.jpg
https://ria.ru/20251223/oreshnik-2064146476.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031745548_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_95930327e30b6ce7373e3d4e7933ffe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, белоруссия, в мире, виктор хренин, министерство обороны белоруссии
Минск, Белоруссия, В мире, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии
Минск не собирается воевать, заявил глава Минобороны Белоруссии

Глава МО Белоруссии: Минск не собирается воевать и не представляет угрозу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск не собирается воевать, не является угрозой.
"Мы открыто говорим – мы не собираемся с вами (Западом - ред.) воевать, мы не угроза вам. Мы говорим, наоборот, давайте будем разговаривать, давайте мы вернем, по крайней мере, какие были отношения, как это должно быть у соседей", - сказал министр в интервью китайской медиакорпорации CGTN, текст размещен на сайте канала.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Поставка "Орешника" не изменит баланса сил, заявил глава МО Белоруссии
Вчера, 17:34
 
МинскБелоруссияВ миреВиктор ХренинМинистерство обороны Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала