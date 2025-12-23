Рейтинг@Mail.ru
Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 23.12.2025 (обновлено: 05:16 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/minjust-2063989730.html
Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса
Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса - РИА Новости, 23.12.2025
Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса
Министерство юстиции США подало иск против губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера и генерального прокурора Кваме Рауля, утверждая, что их попытки... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T05:14:00+03:00
2025-12-23T05:16:00+03:00
в мире
сша
иллинойс
чикаго
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2047086040.html
https://ria.ru/20251208/mamdani-2060465667.html
сша
иллинойс
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иллинойс, чикаго, дональд трамп, фбр
В мире, США, Иллинойс, Чикаго, Дональд Трамп, ФБР
Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса

Минюст США подал иск на губернатора Иллинойса за препятствование ICE

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера и генерального прокурора Кваме Рауля, утверждая, что их попытки регулировать деятельность сотрудников федеральных правоохранительных органов являются неконституционными.
Демократ Прицкер в октябре подписал Illinois Bivens Act, который предоставляет право на судебный иск за нарушение конституционных прав в ходе гражданских иммиграционных процедур. А 9 декабря - Court Access, Safety, and Participation Act, обеспечивающий защиту участников судебных процессов от гражданского ареста на прилегающей к зданиям суда территории.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Трамп призвал посадить в тюрьму глав Чикаго и Иллинойса
8 октября, 15:56
"К сожалению, политики Иллинойса предпочитают нападать на правоохранительные органы с помощью судебных исков и компенсационных выплат, вместо того чтобы поддерживать Criminal Alien Program от ICE, которая ставит своей первоочередной задачей безопасную депортацию таких опасных преступников-иностранцев, как убийц, насильников детей и других серьезных правонарушителей", - говорится в заявлении прокурора США Стивена Вайнхофта, опубликованном на сайте Минюста.
Минюст США утверждает, что своими действиями власти Чикаго создают угрозу безопасности офицеров, которые и так сталкиваются с беспрецедентной волной преследований и насилия, а также "ставят под угрозу важные операции правоохранительных органов".
Ранее сообщалось, что по данным ICE, с января 2025 года в штате Иллинойс были освобождены 1768 преступников-нелегалов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал губернатора Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
Автомобили полицейского управления Нью-Йорка на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Мамдани дал жителям Нью-Йорка рекомендации, как вести себя с ICE
8 декабря, 00:06
 
В миреСШАИллинойсЧикагоДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала