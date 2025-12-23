Минюст США подал иск против губернатора Иллинойса

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск против губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера и генерального прокурора Кваме Рауля, утверждая, что их попытки регулировать деятельность сотрудников федеральных правоохранительных органов являются неконституционными.
Демократ Прицкер в октябре подписал Illinois Bivens Act, который предоставляет право на судебный иск за нарушение конституционных прав в ходе гражданских иммиграционных процедур. А 9 декабря - Court Access, Safety, and Participation Act, обеспечивающий защиту участников судебных процессов от гражданского ареста на прилегающей к зданиям суда территории.
"К сожалению, политики Иллинойса предпочитают нападать на правоохранительные органы с помощью судебных исков и компенсационных выплат, вместо того чтобы поддерживать Criminal Alien Program от ICE, которая ставит своей первоочередной задачей безопасную депортацию таких опасных преступников-иностранцев, как убийц, насильников детей и других серьезных правонарушителей", - говорится в заявлении прокурора США Стивена Вайнхофта, опубликованном на сайте Минюста.
Минюст США утверждает, что своими действиями власти Чикаго создают угрозу безопасности офицеров, которые и так сталкиваются с беспрецедентной волной преследований и насилия, а также "ставят под угрозу важные операции правоохранительных органов".
Ранее сообщалось, что по данным ICE, с января 2025 года в штате Иллинойс были освобождены 1768 преступников-нелегалов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал губернатора Прицкера за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
