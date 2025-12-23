Минфин заявил, что видит потенциал в вопросе вывода бизнеса из тени

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минфин РФ видит потенциал вывода бизнеса из "серой зоны" и повышения собираемости косвенных налогов, особенно внутри ЕАЭС, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы видим потенциал по выводу бизнеса из тени и повышению собираемости за счет новых инструментов администрирования косвенных налогов, особенно внутри ЕАЭС . В отношении этих вопросов мы активно разрабатываем меры для вовлечения бизнеса, находящегося в "серой зоне", в налогооблагаемый оборот", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики.

Одним из таких инструментов является внедрение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). В частности, обсуждается возможность введения обеспечительного платежа, который будет гарантировать последующую уплату необходимых платежей при ввозе товаров в рамках ЕАЭС, отметил Сазанов.

"По нашим прогнозам, это может помочь в борьбе с уклонительными практиками. СПОТ будет способствовать обелению серых зон во взаимной торговле с ЕАЭС путем применения современных информационно-технических решений и кооперации нескольких ведомств и служб, в частности, ФТС ФНС ", - сказал замминистра.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что механизм подтверждения реальности российского получателя товара из ЕАЭС будет запущен в 2026 году. Также будет организован контроль стоимости маркируемых товаров из стран объединения.