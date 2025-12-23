Минфин заявил, что видит потенциал в вопросе вывода бизнеса из тени

Рейтинг@Mail.ru
12:23 23.12.2025 (обновлено: 12:26 23.12.2025)
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минфин РФ видит потенциал вывода бизнеса из "серой зоны" и повышения собираемости косвенных налогов, особенно внутри ЕАЭС, сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Мы видим потенциал по выводу бизнеса из тени и повышению собираемости за счет новых инструментов администрирования косвенных налогов, особенно внутри ЕАЭС. В отношении этих вопросов мы активно разрабатываем меры для вовлечения бизнеса, находящегося в "серой зоне", в налогооблагаемый оборот", - сказал Сазанов на встрече с бизнесом на мероприятии компании Б1, отвечая на вопросы в области налоговой и таможенной политики.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин напомнил о задаче избавиться от теневой экономики
19 декабря, 13:30
Одним из таких инструментов является внедрение системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). В частности, обсуждается возможность введения обеспечительного платежа, который будет гарантировать последующую уплату необходимых платежей при ввозе товаров в рамках ЕАЭС, отметил Сазанов.
"По нашим прогнозам, это может помочь в борьбе с уклонительными практиками. СПОТ будет способствовать обелению серых зон во взаимной торговле с ЕАЭС путем применения современных информационно-технических решений и кооперации нескольких ведомств и служб, в частности, ФТС и ФНС", - сказал замминистра.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что механизм подтверждения реальности российского получателя товара из ЕАЭС будет запущен в 2026 году. Также будет организован контроль стоимости маркируемых товаров из стран объединения.
В пилотном варианте СПОТ начнет действовать уже с 1 апреля 2026 года, а в полном объеме заработает с 1 июля следующего года.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Борьба с теневым сектором заслуживают пристального внимания, заявил Путин
11 декабря, 14:13
 
ЭкономикаРоссияАлексей СазановАлександр НовакЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
