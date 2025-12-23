Рейтинг@Mail.ru
Миндич не планирует возвращаться на Украину, сообщают СМИ
14:37 23.12.2025
Миндич не планирует возвращаться на Украину, сообщают СМИ
в мире, украина, израиль, тимур миндич, дело миндича
В мире, Украина, Израиль, Тимур Миндич, Дело Миндича
Миндич не планирует возвращаться на Украину, сообщают СМИ

Сбежавший с Украины Миндич не планирует возвращаться из Израиля

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в украинской энергетике, не планирует возвращаться из Израиля, заявил руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) 19 декабря сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Кумовство и коррупция при Зеленском грозят ему катастрофой, пишет Times
22 декабря, 11:15
"Миндич не готов возвращаться (на Украину - ред.), он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела (Александр Цукерман - ред.). Имея израильское гражданство, очень удобно", - рассказал Ткач журналистке издания Татьяне Даниленко в беседе, опубликованной на YouTube-канале "Украинской правды".
Также Ткач сообщил, что Миндич считает все обвинения антикоррупционных органов в свой адрес манипуляцией.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Буданов* попытался оправдать масштабную коррупцию на Украине
22 декабря, 19:26
 
