Миндич не планирует возвращаться на Украину, сообщают СМИ

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сбежавший с Украины бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в украинской энергетике, не планирует возвращаться из Израиля, заявил руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач.

Также Ткач сообщил, что Миндич считает все обвинения антикоррупционных органов в свой адрес манипуляцией.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.