15:34 23.12.2025
Хантер Байден сделал заявление о нелегальных мигрантах
Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что Соединенным Штатам не нужны нелегальные мигранты, которые незаконно пересекают границу и потребляют...
в мире, сша, хантер байден, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Хантер Байден, Джо Байден, Дональд Трамп
Хантер Байден сделал заявление о нелегальных мигрантах

Хантер Байден заявил, что США не нужны нелегальные мигранты

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что Соединенным Штатам не нужны нелегальные мигранты, которые незаконно пересекают границу и потребляют государственные ресурсы.
"Нам нужна активная, живая иммиграция, но нам не нужны иммигранты, которые приезжают сюда нелегально, истощают наши ресурсы и получают приоритет по сравнению с людьми, которые являются настоящими, буквальными героями и до сих пор восстанавливаются после 20-21 года бесконечных войн - как и другие члены нашего общества", - сказал 55-летний Байден в интервью шоу The Shawn Ryan Show.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
США впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов, заявил Трамп
18 декабря, 05:26
При этом в период президентства Джо Байдена, по оценке министерства внутренней безопасности США от 12 декабря 2025 года, в страну могли въехать до 20 миллионов нелегальных мигрантов.
В день инаугурации, 20 января, действующий президент США Дональд Трамп пообещал немедленно остановить поток нелегалов на территорию страны и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввёл общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США
22 декабря, 21:44
 
