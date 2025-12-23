https://ria.ru/20251223/migranty-2064107347.html
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
Мигрантам запретили работать в такси, доставлять еду и торговать пиротехникой в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 23.12.2025
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
