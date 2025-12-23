Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
15:30 23.12.2025
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду
Мигрантам запретили работать в такси, доставлять еду и торговать пиротехникой в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак. РИА Новости, 23.12.2025
В Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду

Турчак: в Республике Алтай мигрантам запретили работать в такси и доставлять еду

Задержанные иностранные трудовые мигранты
БАРНАУЛ, 23 дек - РИА Новости. Мигрантам запретили работать в такси, доставлять еду и торговать пиротехникой в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Провели заключительное в этом году заседание правительства... Расширили запрет на работу иностранных граждан в разных сферах. Теперь он действует на торговлю пиротехникой, доставку еды и работу в легковом такси", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что выбраны именно те сферы, где вопросы обеспечения безопасности жителей особо чувствительны.
