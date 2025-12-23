https://ria.ru/20251223/migranty-2064093179.html
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов
Свыше 80 мигрантов доставлены в полицию после рейда правоохранителей в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:27:00+03:00
2025-12-23T14:27:00+03:00
2025-12-23T18:42:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20251223/fsb-2064010060.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов
На юго-западе Москвы доставили более 80 мигрантов в полицию после рейда