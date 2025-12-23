Рейтинг@Mail.ru
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 23.12.2025 (обновлено: 18:42 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/migranty-2064093179.html
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов
Свыше 80 мигрантов доставлены в полицию после рейда правоохранителей в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T14:27:00+03:00
2025-12-23T18:42:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20251223/fsb-2064010060.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве после рейда в полицию доставили более 80 мигрантов

На юго-западе Москвы доставили более 80 мигрантов в полицию после рейда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Свыше 80 мигрантов доставлены в полицию после рейда правоохранителей в хостеле на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"В ходе рейда было проверено более 1500 человек. Свыше 80 человек доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за выявленные нарушения миграционных правил", - говорится в сообщении Росгвардии на платформе Max.
В ведомстве отметили, что в операции сотрудники ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве оказали силовую поддержку коллегам из Военного следственного управления СК, ФСБ и МВД РФ.
ФСБ перекрыла канал легализации мигрантов из Тихоокеанского региона - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ФСБ задержала людей, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
Вчера, 09:49
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала