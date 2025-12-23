МИД назначил нового посла по особым поручениям

"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям... С 2025 года – посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного Договора", - говорится в сообщении дипведомства.