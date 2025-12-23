МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский МИД назначил нового посла по особым поручениям, который займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году, им стал Андрей Белоусов, сообщило российское дипведомство.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям... С 2025 года – посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного Договора", - говорится в сообщении дипведомства.
Уточняется, что Белоусов на госслужбе с 1997 года, он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.
Новый посол, отметили в МИД, работал в качестве консула генерального консульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии. Также дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".