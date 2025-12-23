Рейтинг@Mail.ru
МИД назначил нового посла по особым поручениям - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 23.12.2025 (обновлено: 19:05 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/mid-2064164705.html
МИД назначил нового посла по особым поручениям
МИД назначил нового посла по особым поручениям - РИА Новости, 23.12.2025
МИД назначил нового посла по особым поручениям
Российский МИД назначил нового посла по особым поручениям, который займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T18:57:00+03:00
2025-12-23T19:05:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251223/lavrov-2064045994.html
https://ria.ru/20251223/zaharova-2064106208.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, сша
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, США
МИД назначил нового посла по особым поручениям

МИД РФ назначил нового посла по особым поручениям

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российский МИД назначил нового посла по особым поручениям, который займется подготовкой участия РФ в конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году, им стал Андрей Белоусов, сообщило российское дипведомство.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям... С 2025 года – посол по особым поручениям МИД России. Курирует вопросы координации подготовки и обеспечения российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и дальнейшем обзорном процессе в рамках данного Договора", - говорится в сообщении дипведомства.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Лавров назвал антироссийские решения ЮНЕСКО двойными стандартами
Вчера, 12:11
Уточняется, что Белоусов на госслужбе с 1997 года, он занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.
Новый посол, отметили в МИД, работал в качестве консула генерального консульства России в Сан-Франциско, США, а с 2019 по 2025 годы занимал должность заместителя постпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве в Швейцарии. Также дипломат награжден благодарностью президента РФ, нагрудным знаком "За отличие" МИД России, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Поздравляю с новым дном". Захарова ответила на статью CNN о финских оленях
Вчера, 15:26
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала