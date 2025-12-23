Рейтинг@Mail.ru
13:06 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/mid-2064065925.html
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД
Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД

МИД Таиланда: популярный у россиян остров Чанг безопасен для туристов

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Популярный у россиян таиландский остров Чанг (Ко Чанг) безопасен для туристов несмотря на то, что он относится к пограничной с Камбоджей провинции Трат, в материковой части которой на границе идут бои между таиландскими и камбоджийскими войсками, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.
"Несмотря на боестолкновения таиландских и камбоджийских сил в приграничных районах материковой части провинции Трат, относящийся к этой провинции остров Чанг (Ко Чанг) в настоящее время остается безопасным для туристов, в том числе россиян", - сказал агентству официальный представитель МИД.
Он добавил, что туристам не следует пытаться попасть в приграничные районы Трата, расположенные на материке, так как это может быть опасно из-за боестолкновений, однако остров Чанг находится в море далеко от линии соприкосновения, а на морских границах Таиланда никаких инцидентов в течение всего периода конфликта не происходило.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей с применением тяжелой техники, артиллерии и авиации продолжается уже более двух недель. По последним данным вооруженных сил Таиланда на 22 декабря 2025 года, 22 военнослужащих погибли и более 120 человек получили ранения. Камбоджийские власти сообщали о гибели 18 гражданских и 77 пострадавших. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
На 24 декабря запланированы переговоры военных двух стран о возможностях возобновления режима прекращения огня, который действовал на таиландско-камбоджийской границе с 28 июля по 7 декабря 2025 года. Переговоры пройдут в формате Общего пограничного комитета, сопредседателями которого являются министры обороны двух стран. О проведении внеочередного заседания Общего пограничного комитета стороны договорились во время прошедшей в понедельник в Малайзии специальной внеочередной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят обе страны.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
