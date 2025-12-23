Популярный у россиян таиландский остров Чанг безопасен, заявил МИД

БАНГКОК, 23 дек – РИА Новости. Популярный у россиян таиландский остров Чанг (Ко Чанг) безопасен для туристов несмотря на то, что он относится к пограничной с Камбоджей провинции Трат, в материковой части которой на границе идут бои между таиландскими и камбоджийскими войсками, сообщил во вторник РИА Новости официальный представитель и глава департамента информации МИД Таиланда Никондет Пхалангкун.