МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет

ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. США, спекулируя на тему китайских межконтинентальных баллистических ракет, ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США , ранее передавало, что КНР якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией

"Подобные спекуляции со стороны США - это последовательная тактика, целью которой является поиск оправданий для ускорения модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.