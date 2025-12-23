Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/mid-2064038458.html
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет - РИА Новости, 23.12.2025
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
США, спекулируя на тему китайских межконтинентальных баллистических ракет, ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T11:38:00+03:00
2025-12-23T11:38:00+03:00
в мире
сша
китай
монголия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251218/konflikt-2062827489.html
https://ria.ru/20251223/nato-2063985919.html
сша
китай
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, монголия
В мире, США, Китай, Монголия
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет

МИД Китая: США ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. США, спекулируя на тему китайских межконтинентальных баллистических ракет, ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США, ранее передавало, что КНР якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Эксперт предрек новый фронт противостояния между США и Китаем
18 декабря, 09:13
"Подобные спекуляции со стороны США - это последовательная тактика, целью которой является поиск оправданий для ускорения модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что США, будучи страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, должны выполнять свои обязательства по ядерному разоружению, значительно сократить свой ядерный арсенал, а также создавать условия для присоединения других ядерных держав к процессу ядерного разоружения.
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Сможет завалить". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 03:34
 
В миреСШАКитайМонголия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала