МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет - РИА Новости, 23.12.2025
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
США, спекулируя на тему китайских межконтинентальных баллистических ракет, ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной... РИА Новости, 23.12.2025
МИД Китая обвинил США в спекуляциях на тему межконтинентальных ракет
МИД Китая: США ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил
ПЕКИН, 23 дек - РИА Новости. США, спекулируя на тему китайских межконтинентальных баллистических ракет, ищут предлог для оправдания модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Агентство Рейтер со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США
, ранее передавало, что КНР
якобы разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет на границе с Монголией
.
"Подобные спекуляции со стороны США - это последовательная тактика, целью которой является поиск оправданий для ускорения модернизации своих ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что США, будучи страной с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, должны выполнять свои обязательства по ядерному разоружению, значительно сократить свой ядерный арсенал, а также создавать условия для присоединения других ядерных держав к процессу ядерного разоружения.