00:49 23.12.2025
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
Распространяемая западными СМИ информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.12.2025
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Распространяемая западными СМИ информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Информация, распространяемая агентством АР о якобы эвакуации роспосольства из Венесуэлы, - ложь", - сказали в министерстве.
