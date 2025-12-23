https://ria.ru/20251223/mid-2063974001.html
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы - РИА Новости, 23.12.2025
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
Распространяемая западными СМИ информация о якобы эвакуации посольства РФ из Венесуэлы является ложью, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 23.12.2025
МИД опроверг сообщения о якобы эвакуации посольства России из Венесуэлы
МИД опроверг публикации об эвакуации российского посольства из Венесуэлы