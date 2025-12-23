Новиков рассказал о последствиях замедления иностранных мессенджеров

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы иностранных мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Благодаря тому, что блокируются с 10 августа голосовые звонки в иностранных мессенджерах, статистика преступлений кибермошеннических снижается", - рассказал Новиков в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.

При этом он указал на проблему, связанную с ростом числа преступлений с привлечением несовершеннолетних, которым предлагают совершать диверсионные действия.

"Рецепт только один: это цифровой суверенитет и надежные каналы коммуникации, на отечественной платформе", - отметил Новиков.

Он пояснил, что алгоритмы отечественного мессенджера MAX позволяют блокировать не только аккаунты, но и телефонные номера мошенников. Разработку российского мессенджера он назвал важным достижением.