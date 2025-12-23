Рейтинг@Mail.ru
23.12.2025
15:01 23.12.2025
Новиков рассказал о последствиях замедления иностранных мессенджеров
Замедление работы иностранных мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам
россия
сергей новиков
россия
россия, сергей новиков
Россия, Сергей Новиков
Новиков рассказал о последствиях замедления иностранных мессенджеров

Новиков: замедление мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы иностранных мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Благодаря тому, что блокируются с 10 августа голосовые звонки в иностранных мессенджерах, статистика преступлений кибермошеннических снижается", - рассказал Новиков в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.
При этом он указал на проблему, связанную с ростом числа преступлений с привлечением несовершеннолетних, которым предлагают совершать диверсионные действия.
"Рецепт только один: это цифровой суверенитет и надежные каналы коммуникации, на отечественной платформе", - отметил Новиков.
Он пояснил, что алгоритмы отечественного мессенджера MAX позволяют блокировать не только аккаунты, но и телефонные номера мошенников. Разработку российского мессенджера он назвал важным достижением.
"Всех призываю пользоваться именно отечественным мессенджером, потому что это является своеобразной гарантией того, что даже если вы попадетесь на удочку мошенников, их будет проще вычислить и наказать", - добавил Новиков.
Россия Сергей Новиков
 
 
