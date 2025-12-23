https://ria.ru/20251223/messendzhery-2064100712.html
Новиков рассказал о последствиях замедления иностранных мессенджеров
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замедление работы иностранных мессенджеров в РФ снизило число случаев кибермошенничества, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Благодаря тому, что блокируются с 10 августа голосовые звонки в иностранных мессенджерах, статистика преступлений кибермошеннических снижается", - рассказал Новиков
в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.
При этом он указал на проблему, связанную с ростом числа преступлений с привлечением несовершеннолетних, которым предлагают совершать диверсионные действия.
"Рецепт только один: это цифровой суверенитет и надежные каналы коммуникации, на отечественной платформе", - отметил Новиков.
Он пояснил, что алгоритмы отечественного мессенджера MAX позволяют блокировать не только аккаунты, но и телефонные номера мошенников. Разработку российского мессенджера он назвал важным достижением.
"Всех призываю пользоваться именно отечественным мессенджером, потому что это является своеобразной гарантией того, что даже если вы попадетесь на удочку мошенников, их будет проще вычислить и наказать", - добавил Новиков.