Функционал MAX будет расширяться, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 23.12.2025
19:00 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/messendzher-2064165002.html
Функционал MAX будет расширяться, сообщили в Госдуме
Функционал мессенджера Max будет расширяться, но постепенно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T19:00:00+03:00
2025-12-23T19:00:00+03:00
сергей боярский
госдума рф
мессенджер max
общество
сергей боярский, госдума рф, мессенджер max, общество
Сергей Боярский, Госдума РФ, Мессенджер Max, Общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX
Мессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Функционал мессенджера Max будет расширяться, но постепенно, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Планы очень далеко идущие … каждая новая функция в мессенджере - это огромный труд … наберемся терпения, функционал будет расширяться, но постепенно", - сказал Боярский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Сергей БоярскийГосдума РФМессенджер MaxОбщество
 
 
