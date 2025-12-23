СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с волной критики и обвалом рейтингов из-за череды внешнеполитических неудач, включая российско-украинский конфликт, пишет издание Berliner Zeitung.
"Падение с пьедестала не произошло на пустом месте. Во время предвыборной кампании Мерц делал акцент на ясности, экономической компетентности и порядке. <…> Но на посту канцлера эти обещания звучат пусто. Провал переговоров по замороженным российским миллиардам, очередная отсрочка соглашения по Меркосуру, внутрипартийные поражения <…> – декабрьская череда неудач", — говорится в материале.
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
21 декабря, 21:53
Издание отмечает, что недовольство граждан вызывает "узость мышления" немецкого канцлера и его несостоятельность в вопросах внешней политики.
21 декабря журнал Compact сообщил, что Мерца и его коллегу по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнера Хазелоффа освистали во время посещения церемонии памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге, встретив криками "Убирайтесь!"
В тот же день немецкая газета Bild сообщила результаты социологического опроса проведённого институтом INSA, которые показали, что деятельность канцлера на посту одобряют только 22% немцев.При этом удовлетворённость деятельностью федерального правительства выразили еще меньше граждан – 21%, а 69% респондентов, наоборот, заявили, что недовольны правительством.