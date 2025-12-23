Издание отмечает, что недовольство граждан вызывает "узость мышления" немецкого канцлера и его несостоятельность в вопросах внешней политики.

В тот же день немецкая газета Bild сообщила результаты социологического опроса проведённого институтом INSA, которые показали, что деятельность канцлера на посту одобряют только 22% немцев.При этом удовлетворённость деятельностью федерального правительства выразили еще меньше граждан – 21%, а 69% респондентов, наоборот, заявили, что недовольны правительством.