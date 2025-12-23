Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 23.12.2025 (обновлено: 18:10 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/merts-2064141734.html
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России - РИА Новости, 23.12.2025
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с волной критики и обвалом рейтингов из-за череды внешнеполитических неудач, включая российско-украинский конфликт, пишет... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T17:11:00+03:00
2025-12-23T18:10:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
христианско-демократический союз германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_0:13:3070:1740_1920x0_80_0_0_061cb3b0937d9cffe695c374774ab557.jpg
https://ria.ru/20251221/merts-2063707344.html
https://ria.ru/20251221/insa-2063701934.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093847_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_7e1200d98ccdf41c310717aa675d8025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, христианско-демократический союз германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Христианско-демократический союз Германии
СМИ сообщили о больших проблемах у Мерца из-за России

BZ: Мерц столкнулся с волной критики из-за внешнеполитических неудач

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с волной критики и обвалом рейтингов из-за череды внешнеполитических неудач, включая российско-украинский конфликт, пишет издание Berliner Zeitung.
"Падение с пьедестала не произошло на пустом месте. Во время предвыборной кампании Мерц делал акцент на ясности, экономической компетентности и порядке. <…> Но на посту канцлера эти обещания звучат пусто. Провал переговоров по замороженным российским миллиардам, очередная отсрочка соглашения по Меркосуру, внутрипартийные поражения <…> – декабрьская череда неудач", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время посещения церемонии памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
21 декабря, 21:53
Издание отмечает, что недовольство граждан вызывает "узость мышления" немецкого канцлера и его несостоятельность в вопросах внешней политики.
21 декабря журнал Compact сообщил, что Мерца и его коллегу по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнера Хазелоффа освистали во время посещения церемонии памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге, встретив криками "Убирайтесь!"
В тот же день немецкая газета Bild сообщила результаты социологического опроса проведённого институтом INSA, которые показали, что деятельность канцлера на посту одобряют только 22% немцев.При этом удовлетворённость деятельностью федерального правительства выразили еще меньше граждан – 21%, а 69% респондентов, наоборот, заявили, что недовольны правительством.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Опрос показал отношение немцев к деятельности Мерца на посту канцлера
21 декабря, 21:11
 
В миреГерманияФридрих МерцХристианско-демократический союз Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала