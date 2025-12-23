Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion запросили сроки до 25 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом уголовного дела.

"В прениях сторон были запрошены сроки от 16 до 25 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин.