Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2025
00:28 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/merlion-2063972843.html
Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник
Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник - РИА Новости, 23.12.2025
Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник
Шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion запросили сроки до 25 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T00:28:00+03:00
2025-12-23T00:28:00+03:00
Фигурантам по делу Merlion запросили до 25 лет колонии, сообщил источник

РИА Новости: шести фигурантам дела Merlion запросили до 25 лет

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Шести фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion запросили сроки до 25 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом уголовного дела.
"В прениях сторон были запрошены сроки от 16 до 25 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин.
Согласно картотеке 235-го гарнизонного военного суда, уголовное дело в отношении шести обвиняемых начали слушать в апреле. Им в зависимости от роли и участия вменяются различные статьи УК РФ, в том числе: получение взяток (статья 290 УК РФ), фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (статья 303 УК РФ), организация преступного сообщества и участие в нем (статья 210 УК РФ), заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (статья 307 УК РФ).
Как ранее сообщал "Коммерсант" со ссылкой на следствие, Жирютин и другие фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. Издание сообщило, что фигурантами по уголовному делу также проходят бывшие руководители СУ СК по СЗАО Сергей Ромодановский (сын экс-главы ФМС генерал-полковника Константина Ромодановского) и Хорошевского отдела Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.
ПроисшествияРоссияМоскваАлексей АбрамовБорис ЛевинКонстантин РомодановскийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная миграционная служба РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
