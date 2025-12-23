Рейтинг@Mail.ru
Новый мэр Красноярска прокомментировал уголовное дело его сестры - РИА Новости, 23.12.2025
19:51 23.12.2025
Новый мэр Красноярска прокомментировал уголовное дело его сестры
Новый мэр Красноярска прокомментировал уголовное дело его сестры
красноярск
свердловский район
москва
сергей верещагин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
красноярск
свердловский район
москва
красноярск, свердловский район, москва, сергей верещагин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), следственный комитет россии (ск рф), общество
Красноярск, Свердловский район, Москва, Сергей Верещагин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Новый мэр Красноярска прокомментировал уголовное дело его сестры

Мэр Красноярска считает, что уголовное дело его сестры не коснется его работы

© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяСергей Верещагин
Сергей Верещагин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского края
Сергей Верещагин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 дек – РИА Новости. Новый избранный мэр Красноярска, экс-глава краевого кабмина Сергей Верещагин заявил, что уголовное дело, где фигурирует его сестра не повлияет на его работу на посту градоначальника.
Избрание главы прошло во вторник на внеочередной сессии красноярского городского совета депутатов. За Верещагина проголосовали 33 депутата. На пост мэра также была выдвинута глава Свердловского района города Лилия Назмутдинова, за которую был отдан один голос.
"Взаимосвязей вообще никаких не существует. На работу никак не повлияет", - ответил новый градоначальник в эфире телеканала ТВК, отвечая на вопрос не окажет ли негативного влияния то, что его сестра фигурирует в уголовном деле о многомиллионных взятках в ФМБА (против экс-главы красноярского центра ФМБА Бориса Баранкина - ред.).
Согласно картотеке суда, уголовное дело №01-0612/2025 находится в Тверском районном суде города Москва. По делу подсудимыми проходят Баранкин Б.В. (часть 6, статья 290), Верещагина С.В. (часть 6, статья 290).
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что фигурант по делу действительно сестра нового мэра.
Ранее ГСУ СК региона сообщал, что Борис Баранкин в 2017 году обратился к директору коммерческой фирмы с предложением о даче ему взяток за то, что фирма станет постоянным поставщиком медицинских изделий для нужд красноярского ФМБА. Преступная схема реализовывалась с 2017 по 2023 годы. За это время между центром и фирмой было заключено около 50 контрактов. Экс-глава и один из врачей красноярского центра ФМБА получили за это взятку частями в общей сумме более 16,7 миллиона рублей и оплаты фирмой командировочных расходов.
В ноябре 2025 года следователи завершили расследование этого уголовного дела. Сообщалось, что Баранкин содержится под стражей, а врач под домашним арестом.
КрасноярскСвердловский районМоскваСергей ВерещагинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
