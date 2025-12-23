Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске назначили нового мэра - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 23.12.2025 (обновлено: 09:33 23.12.2025)
https://ria.ru/20251223/mer-2064007296.html
В Красноярске назначили нового мэра
В Красноярске назначили нового мэра - РИА Новости, 23.12.2025
В Красноярске назначили нового мэра
Новым мэром Красноярска вместо арестованного за взятки Владислава Логинова стал председатель краевого правительства Сергей Верещагин, избрание главы прошло во... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T09:25:00+03:00
2025-12-23T09:33:00+03:00
красноярск
владислав логинов (мэр красноярска)
сергей верещагин
политика
красноярский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064007125_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_1e1f70ac0c423ddcb48b7f937583d96d.jpg
https://ria.ru/20251215/netreba-2062087646.html
https://ria.ru/20251219/zamglavy-2063167717.html
красноярск
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064007125_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_deda41d0a39d0726c2f9e3e86017e382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, владислав логинов (мэр красноярска), сергей верещагин, политика, красноярский край, россия
Красноярск, Владислав Логинов (мэр Красноярска), Сергей Верещагин, Политика, Красноярский край, Россия
В Красноярске назначили нового мэра

Новым мэром Красноярска вместо арестованного Логинова стал Верещагин

© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяСергей Верещагин
Сергей Верещагин - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского края
Сергей Верещагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Новым мэром Красноярска вместо арестованного за взятки Владислава Логинова стал председатель краевого правительства Сергей Верещагин, избрание главы прошло во вторник на внеочередной сессии красноярского городского совета депутатов.
"Избранным на должность главы города Красноярска считать кандидата, набравшего в результате голосования большинство голосов от установленной численности депутатов городского совета депутатов и не менее 19 голосов. По итогам голосования на должность главы города избран Верещагин Сергей Викторович", - сказал заместитель председателя Красноярского городского совета депутатов Андрей Козиков, трансляция сессии велась на сайте горсовета.
Всеволод Нетреба - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Экс-мэр Краснодара Нетреба прокомментировал вынесенный ему приговор
15 декабря, 11:41
За Сергея Верещагина проголосовали 33 депутата. На пост мэра также была выдвинута глава Свердловского района города Лилия Назмутдинова, за которую был отдан один голос.
Сергей Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Трудовую деятельность начал в банковской сфере, впоследствии перешел на госслужбу. Занимал различные руководящие должности в администрации Красноярского края. В 2008 году стал министром внешних связей и инвестиционной политики региона, в 2009 - министром экономики и регионального развития края, а после занял пост замминистра регионального развития РФ. С 2018 по 2023 год - заместитель председателя правительства региона. После был назначен исполняющим обязанности председателя правительства края, а с 29 сентября 2023 года является первым заместителем губернатора Красноярского края - председателем правительства Красноярского края.
Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов был арестован в июне 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра по собственному желанию.
Павел Гусенков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Вице-мэра Нефтеюганска освободили от должности из-за утраты доверия
19 декабря, 12:09
 
КрасноярскВладислав Логинов (мэр Красноярска)Сергей ВерещагинПолитикаКрасноярский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала