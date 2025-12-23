В Красноярске назначили нового мэра

КРАСНОЯРСК, 23 дек - РИА Новости. Новым мэром Красноярска вместо арестованного за взятки Владислава Логинова стал председатель краевого правительства Сергей Верещагин, избрание главы прошло во вторник на внеочередной сессии красноярского городского совета депутатов.
"Избранным на должность главы города Красноярска считать кандидата, набравшего в результате голосования большинство голосов от установленной численности депутатов городского совета депутатов и не менее 19 голосов. По итогам голосования на должность главы города избран Верещагин Сергей Викторович", - сказал заместитель председателя Красноярского городского совета депутатов Андрей Козиков, трансляция сессии велась на сайте горсовета.
За Сергея Верещагина проголосовали 33 депутата. На пост мэра также была выдвинута глава Свердловского района города Лилия Назмутдинова, за которую был отдан один голос.
Сергей Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Трудовую деятельность начал в банковской сфере, впоследствии перешел на госслужбу. Занимал различные руководящие должности в администрации Красноярского края. В 2008 году стал министром внешних связей и инвестиционной политики региона, в 2009 - министром экономики и регионального развития края, а после занял пост замминистра регионального развития РФ. С 2018 по 2023 год - заместитель председателя правительства региона. После был назначен исполняющим обязанности председателя правительства края, а с 29 сентября 2023 года является первым заместителем губернатора Красноярского края - председателем правительства Красноярского края.
Бывший мэр Красноярска Владислав Логинов был арестован в июне 2025 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу. В сентябре депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра по собственному желанию.
