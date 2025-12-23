В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"

"В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковер", - написал он в Telegram-канале.

Меняйло добавил, что оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов.