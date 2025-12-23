https://ria.ru/20251223/menyaylo-2063978720.html
В аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в аэропорту Владикавказа, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 23.12.2025
