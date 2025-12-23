Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы 2025 года: их выбирали пользователи в специальном мини-приложении. Победил "Сам решу-у". Самые надоевшие мемы года — Лабубу и юмор о миллениалах.

Топ лучших мемов

Мем "Сам решу-у" появился летом 2025 года после выпуска "Шоу Воли" с участием Розы Сябитовой и её сына Дениса. Во время обсуждения Денис несколько раз повторил фразу "Да я сам решу", которая завирусилась в интернете.

На второй строчке рейтинга — "Лев, который всё делает без удовольствия". Мем появился на основе старых демотиваторов, где львы символизировали силу и успех.

Тройку лидеров замыкает "Кот Окак". Мем появился в результате соединения двух изображений: чёрного кота и силуэта человека в капюшоне, саму фразу дополнили пользователи с помощью коротких роликов. Пик популярности пришёлся на май 2025 года, но мем используется до сих пор.

На четвёртой строчке рейтинга — "А ничё тот факт, что". Мем появился в конце 2024 года благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick) и его друзьям из объединения "Баловники сквад". Активно использовать его начали в этом году: популярными стали ролики, где пародируют подростковые разговоры. Мем считается официальным слоганом зумеров в 2025 году.

Замыкает топ-5 мемов этого года "Кот Бро и т. д." — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует факт. Мем стал массово использоваться в середине октября 2025 года. Люди публиковали тысячи видео с котом Бро, чтобы передать мысль или кому-то пригрозить.

Топ антимемов

Кроме лучших мемов 2025 года, пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет Лабубу. Тренд на куклу стартовал в 2024 году, его задала певица Лиса из k-pop-группы BLACKPINK. Популярность превратила Лабубу в мем, а акции компании-производителя выросли на 600%.

На втором месте — "Ганвест (фаа, пэпэ, шнейне)". Ганвест — популярный хип-хоп-исполнитель, а слова "фаа", "пэпэ" и "шнейне" артист использует в своих текстах и как элементы стиля. Они стали отдельными интернет-мемами.

Третье место в рейтинге наскучивших мемов года занимает Надежда Кадышева. Песня "Плывёт веночек" стала вирусной в 2024 году. Она вызвало новую волну интереса к исполнительнице среди молодёжи, а вместе с этим породила волну мемов.

На четвёртом месте пользователи расположили мемы о юморе миллениалов. Тренд возник как ироничное переосмысление устаревших шуток из 2000-х и 2010-х годов и стал популярен среди поколения Z (зумеры).

Пятёрку самых надоевших мемов замыкает "Скебоб" — взъерошенная птица стала героем лета 2025 года. Ворона из тыквы в 2015 году создала американская художница Джен Норпхен.

В битве мемов в этом году участвовали 32 номинанта. Их отбирали редакторы сайта Memepedia , пользователи ВКонтакте голосовали за победителей в специальном мини-приложении "Годнометр".

