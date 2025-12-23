Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/mem-2064060764.html
Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года
Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года - РИА Новости, 23.12.2025
Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года
ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы 2025 года: их выбирали пользователи в специальном мини-приложении. Победил "Сам РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T12:48:00+03:00
2025-12-23T12:48:00+03:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059499_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_9a896526bbdc3200d52c922344b7a03f.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064059499_0:88:1080:898_1920x0_80_0_0_0b42ab317ad0d6e3697554ed3bc37899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Пользователи ВКонтакте выбрали мемы года

© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеМемы года ВКонтакте. Часть 1
Мемы года ВКонтакте. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. ВКонтакте вместе с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила самые популярные мемы 2025 года: их выбирали пользователи в специальном мини-приложении. Победил "Сам решу-у". Самые надоевшие мемы года — Лабубу и юмор о миллениалах.

Топ лучших мемов

Мем "Сам решу-у" появился летом 2025 года после выпуска "Шоу Воли" с участием Розы Сябитовой и её сына Дениса. Во время обсуждения Денис несколько раз повторил фразу "Да я сам решу", которая завирусилась в интернете.
На второй строчке рейтинга — "Лев, который всё делает без удовольствия". Мем появился на основе старых демотиваторов, где львы символизировали силу и успех.
Тройку лидеров замыкает "Кот Окак". Мем появился в результате соединения двух изображений: чёрного кота и силуэта человека в капюшоне, саму фразу дополнили пользователи с помощью коротких роликов. Пик популярности пришёлся на май 2025 года, но мем используется до сих пор.
На четвёртой строчке рейтинга — "А ничё тот факт, что". Мем появился в конце 2024 года благодаря белорусскому блогеру Михаилу Сущих (Palswick) и его друзьям из объединения "Баловники сквад". Активно использовать его начали в этом году: популярными стали ролики, где пародируют подростковые разговоры. Мем считается официальным слоганом зумеров в 2025 году.
Замыкает топ-5 мемов этого года "Кот Бро и т. д." — изображение серого кота, который обращается с угрозами или просто констатирует факт. Мем стал массово использоваться в середине октября 2025 года. Люди публиковали тысячи видео с котом Бро, чтобы передать мысль или кому-то пригрозить.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеМемы года ВКонтакте. Часть 2
Мемы года ВКонтакте. Часть 2 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Мемы года ВКонтакте. Часть 2

Топ антимемов

Кроме лучших мемов 2025 года, пользователи выбрали топ самых надоевших. Рейтинг антимемов возглавляет Лабубу. Тренд на куклу стартовал в 2024 году, его задала певица Лиса из k-pop-группы BLACKPINK. Популярность превратила Лабубу в мем, а акции компании-производителя выросли на 600%.
На втором месте — "Ганвест (фаа, пэпэ, шнейне)". Ганвест — популярный хип-хоп-исполнитель, а слова "фаа", "пэпэ" и "шнейне" артист использует в своих текстах и как элементы стиля. Они стали отдельными интернет-мемами.
Третье место в рейтинге наскучивших мемов года занимает Надежда Кадышева. Песня "Плывёт веночек" стала вирусной в 2024 году. Она вызвало новую волну интереса к исполнительнице среди молодёжи, а вместе с этим породила волну мемов.
На четвёртом месте пользователи расположили мемы о юморе миллениалов. Тренд возник как ироничное переосмысление устаревших шуток из 2000-х и 2010-х годов и стал популярен среди поколения Z (зумеры).
Пятёрку самых надоевших мемов замыкает "Скебоб" — взъерошенная птица стала героем лета 2025 года. Ворона из тыквы в 2015 году создала американская художница Джен Норпхен.
В битве мемов в этом году участвовали 32 номинанта. Их отбирали редакторы сайта Memepedia, пользователи ВКонтакте голосовали за победителей в специальном мини-приложении "Годнометр".
Подробнее обо всех мемах — на memepedia.ru
ВКонтакте собрала итоги 2025 года по разным направлениям: музыке, кино и сериалам, играм, продуктам и технологиям. Посмотреть их можно в специальном разделе.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала