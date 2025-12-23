Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью - РИА Новости, 23.12.2025
21:17 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064193484.html
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил возможности использования биометрической базы данных для борьбы с преступностью в РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:17:00+03:00
2025-12-23T21:17:00+03:00
россия
дмитрий медведев
владимир колокольцев
шереметьево (аэропорт)
общество
россия
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью

Медведев отметил возможности биометрических данных для борьбы с преступностью

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил возможности использования биометрической базы данных для борьбы с преступностью в РФ.
Во вторник Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево" и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в РФ, которые включают сбор биометрических данных.
"Все это позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач, а их, естественно, с повестки дня никто не снимал", - сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы на странице зампреда Совбеза РФ во "ВКонтакте".
Медведев отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что ведомство уже получило результаты в сфере борьбы с преступностью от внедрения биометрии на границе.
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
