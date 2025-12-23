https://ria.ru/20251223/medvedev-2064193484.html
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил возможности использования биометрической базы данных для борьбы с преступностью в РФ. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T21:17:00+03:00
2025-12-23T21:17:00+03:00
2025-12-23T21:17:00+03:00
россия
дмитрий медведев
владимир колокольцев
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b6201ab24fb718e3bf8ed810dc5e212f.jpg
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064188904.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981434364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857e4324f0428ab48a146cb2527efa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, владимир колокольцев, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Колокольцев, Шереметьево (аэропорт), Общество
Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью
Медведев отметил возможности биометрических данных для борьбы с преступностью