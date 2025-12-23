Медведев отметил пользу базы данных биометрии для борьбы с преступностью

"Все это позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач, а их, естественно, с повестки дня никто не снимал", - сказал Медведев в ходе совещания, кадры которого опубликованы на странице зампреда Совбеза РФ во "ВКонтакте".