Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево

"Для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают миграционное законодательство, министерство внутренних дел по поручению главы государства создает пункты миграционного контроля. Это специальный пункт контроля в аэропортах. С работой такого пункта мы тоже только что сегодня ознакомились. Он работает активно, насколько я понял, там в среднем, например, по "Шереметьево", 20-25 человек в день туда попадают. Это результат работы миграционного пункта", - сообщил Медведев.