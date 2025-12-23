Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064191312.html
Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево
Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в пункт миграционного контроля в аэропорту "Шереметьево" в среднем попадают 20-25 человек в день. РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:56:00+03:00
2025-12-23T20:56:00+03:00
россия
дмитрий медведев
шереметьево (аэропорт)
московский авиационный узел
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4201e6caa5992a49199883c0d96fd752.jpg
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064188904.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058968313_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_cf285747bf6263def0b7cdbbb048f451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, шереметьево (аэропорт), московский авиационный узел, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Шереметьево (аэропорт), Московский авиационный узел, Общество
Медведев рассказал, сколько человек попадают на контроль в Шереметьево

Медведев: в миграционный контроль в Шереметьево попадают 20-25 человек в день

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в пункт миграционного контроля в аэропорту "Шереметьево" в среднем попадают 20-25 человек в день.
На своей странице во "ВКонтакте" Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево" и проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию.
"Для привлечения к ответственности лиц, которые нарушают миграционное законодательство, министерство внутренних дел по поручению главы государства создает пункты миграционного контроля. Это специальный пункт контроля в аэропортах. С работой такого пункта мы тоже только что сегодня ознакомились. Он работает активно, насколько я понял, там в среднем, например, по "Шереметьево", 20-25 человек в день туда попадают. Это результат работы миграционного пункта", - сообщил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Медведев рассказал об условии выдворения иностранных граждан из России
Вчера, 20:31
 
РоссияДмитрий МедведевШереметьево (аэропорт)Московский авиационный узелОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала