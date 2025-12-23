Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 23.12.2025
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064190660.html
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов - РИА Новости, 23.12.2025
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов
Новые правила для въезда мигрантов, которые включают сбор биометрических данных на границе, выглядят убедительно, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 23.12.2025
2025-12-23T20:48:00+03:00
2025-12-23T20:48:00+03:00
россия
дмитрий медведев
шереметьево (аэропорт)
московский авиационный узел
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_cad27f37f68e866c454955bf4dfd3fef.jpg
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064190462.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651261_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_47dcb0790192696fd8e7469c6afaecde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, шереметьево (аэропорт), московский авиационный узел
Россия, Дмитрий Медведев, Шереметьево (аэропорт), Московский авиационный узел
Медведев оценил новые правила въезда мигрантов

Медведев: новые правила въезда мигрантов выглядят убедительно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые правила для въезда мигрантов, которые включают сбор биометрических данных на границе, выглядят убедительно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево" и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию.
"На Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда. Он предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границе. В целом это выглядит, в общем, вполне убедительно, потому что проход человека, который пересекает границу, действительно это буквально несколько десятков секунд, все это быстро считывается, не создает никаких пробок, но в то же время позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач", - сказал Медведев.
Видео совещания по вопросам совершенствования системы контроля в миграционной сфере он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россия применяет все меры к нелегальным мигрантам, заявил Медведев
Вчера, 20:46
 
РоссияДмитрий МедведевШереметьево (аэропорт)Московский авиационный узел
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала