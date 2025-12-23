Медведев оценил новые правила въезда мигрантов

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Новые правила для въезда мигрантов, которые включают сбор биометрических данных на границе, выглядят убедительно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в аэропорту "Шереметьево" и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию.
"На Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил и условий въезда. Он предусматривает сбор биометрических данных мигрантов на границе. В целом это выглядит, в общем, вполне убедительно, потому что проход человека, который пересекает границу, действительно это буквально несколько десятков секунд, все это быстро считывается, не создает никаких пробок, но в то же время позволяет формировать полноценную базу данных, которая используется как для миграционных нужд, так и для решения правоохранительных задач", - сказал Медведев.
Видео совещания по вопросам совершенствования системы контроля в миграционной сфере он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".