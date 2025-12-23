https://ria.ru/20251223/medvedev-2064190462.html
Россия применяет все меры к нелегальным мигрантам, заявил Медведев
Россия применяет все меры к нелегальным мигрантам, заявил Медведев
Все предусмотренные законом меры в отношении нелегальных мигрантов применяются в РФ в полном объеме, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.12.2025
