20:40 23.12.2025
Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево
Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево" и
россия
москва
дмитрий медведев
шереметьево (аэропорт)
россия, москва, дмитрий медведев, шереметьево (аэропорт)
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Шереметьево (аэропорт)
Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево

Медведев посетил пункт пропуска в Шереметьево

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что посетил пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево" и проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в РФ.
"Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что правительство России и Москва участвуют в работе по оснащению биометрическим оборудованием других пунктов пропуска через государственную границу.
Все пункты пропуска в Россию должны быть с биометрией, заявил Медведев
Вчера, 20:36
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевШереметьево (аэропорт)
 
 
